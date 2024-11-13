Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden uyarı geldi: 'Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca sürecek'

13 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:34

Türkiye’yi bu hafta sonu soğuk, yağmurlu ve karlı bir hava bekliyor. Hafta sonu plan yapanlar şimdiden 'Hava durumu nasıl olacak?' diye araştırma yapaya başladı, uzman isimden ise uyarı geldi. Özellikle pazar günü hava oldukça soğuk ve yağışlı olacak. Yurdun tamamı bu hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. Bazı bölgeler için su baskını tehlikesi var. Pazartesi günü yurdun iç kesimleri soğuyacak, kayak merkezlerinde kar yağışı beklentisi de var. İşte detaylar...

Meteoroloji 13 Kasım hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak var

Meteoroloji 13 Kasım hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak var

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak. Yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar da düşecek.

Cumartesi günü yağış tüm yurda yayılacak. İç Anadolu’da yağış hafif olacak. Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Hava soğuyacak. Türkiye’nin kuzey doğu illerinde hava sıcaklığı -5 dereceye inecek.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yarın Türkiye'nin kuzeybatısında aralıklı yağışların görüleceğini belirterek, "Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma günü ise yağışın etki alanı artıyor.

Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun batı yakasında yağmur ve sağanak şeklinde yağmur beklentimiz var. Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek.

Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz. Pazar günü de Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde yağışlar bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü yağmur sağanak şeklinde olacak" dedi.



Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık olmasını beklediklerini de ifade etti.

3 KENTTE 3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklediklerini ifade eden Özdemirci, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Perşembe günü 11 ila 17 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 12 ila 15, cumartesi günü için ise 10 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü 12 ila 22 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 14 ila 20, cumartesi günü ise 12 ila 18 derece sıcaklık bekliyoruz. Başkent Ankara'da perşembe günü için sıcaklık beklentimiz yok.

Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sis hadisesi bekliyoruz. 5 ila 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü için sağanak yağışlı. Cuma günü 6 ila 16 arası sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi günü ise 7 ila 12 derece sıcaklık beklentimiz var."