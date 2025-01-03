Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji'den art arda uyarılar

03 Ocak 2025 08:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:06

Meteoroloji 3 ocak 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı. Akdeniz'in batısı ve ege bölgesi hariç ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ancak hafta sonu yurdun birçok bölgesinde yağış etkili olacak. İşte son meteorolojik veriler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış​ beklenmiyor. Ancak hafta plan yapanların paylaşılan hava tahminlerine kulak asmasında fayda var. Nitekim yağışlı ve soğuk​ 2 gün bizleri bekliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yani 3 Ocak 2025 günü itibarıyla, yurdun batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Eskişehir'in kuzeyi ve Bolu'nun batı kesimlerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma​, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının güneyde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT Öte yandan bugün yurdun büyük bölümünde yüzünü gösterecek güneş, yarın yağış getiren bulutların arkasına saklanacak. Ege, Marmara, Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde etkili olacak yağışlar yüksek kesimlerde kar olarak görülecek. Yağışlı ve soğuk hava dalgası pazar günü ise yurdun neredeyse tamamında etkili olacak.

Uzmanlar vatandaşları Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu: hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Güneyde hafif yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu: Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İzmir hava durumu: Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı kesimlerinden başlamak üzere aralıklı yağmur ve yağış tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.