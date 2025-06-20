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 | Suat Vilgen

Hafta sonu hava nasıl olacak? Dikkat! Güneşe aldanıp plan yapmayın

Türkiye kavurucu yaz sıcaklarıyla boğuşurken, Meteoroloji özellikle hafta sonu için dikkat çeken bir tahmin raporu paylaştı. Güneş ve sıcak havaya bakarak buna göre plan yapanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 06:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) beklenmedik bir hava uyarısı geldi! Sıcaklardan bunalanları sevindirecek ancak birçok hafta sonu planını suya düşürecek rapora göre yağışlı bir hava sistemin Türkiye sınırlarına doğru yaklaşıyor.. MGM'nin son tahminlerine göre, hafta sonuna kadar yurdun dört bir yanında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar pazar günü kuzeyden giriş yapacak serin ve yağışlı hava, sıcaklıkları aniden düşürecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Dikkat! Güneşe aldanıp plan yapmayın

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Uzun süredir tüm yurdu etkisi altına alan ve adeta nefes aldırmayan sıcak havaların ne kadar daha devam edeceği büyük bir merak konusuydu. MGM, bu merakı giderecek bir haftalık detaylı hava senaryosunu nihayet yayımladı. Haritalar gösteriyor ki, bu hafta sonu hava durumunda tam anlamıyla "180 derecelik bir dönüşüm" yaşanacak. İlk olarak bunaltıcı sıcaklarla mücadele edecek, ardından ise serinletici ve bereketli yağışlı havayı kucaklayacağız.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Dikkat! Güneşe aldanıp plan yapmayın

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Rapora göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise rapora göre ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Haritalara yansıyan bilgilere göre, bugün hava sıcaklığı İstanbul'da 31°C, İzmir'de 37°C, Ankara'da 33°C ve Antalya'da 35°C civarında olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Dikkat! Güneşe aldanıp plan yapmayın

PAZAR GÜNÜ SİSTEM DEĞİŞİYOR!

Hafta sonu için planlarını şimdiden yapanlar için asıl büyük sürpriz pazar günü yaşanacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Pazar gününden itibaren yurdumuz kuzeyden gelen daha serin ve yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girecek. Bu yeni sistemle birlikte sıcaklıklar gözle görülür derecede düşüşe geçecek, hatta bazı bölgelerde mevsim normallerinin de altına inecek.

Pazar gününden itibaren özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde beliren yağış simgeleri, beklenen serinlemenin açık bir habercisi. Pazartesi günü ise yağışlı ve serin havanın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
#sağanak yağış
#Meteoroloji
#Güncel Hava Durumu
#Sağanak Yağmur
#yağmurlu hava
#Gündem
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