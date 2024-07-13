Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 13-14 Temmuz hava durumu raporu!
Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu raporunu açıkladı. Sıcaklık yurdun pek çok yerinde 30 dereceyi aşarken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 37-38 dereceleri buluyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere çıkarken, Güneydoğu'da yer yer aşıyor. İşte 13-14 Temmuz hava durumu raporu...
13-14 Temmuz tarihlerinde yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak soruları gündemde. İstanbul ve diğer illerde hava durumu tahminleri inceleniyor. Bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege'nin iç kesimleri ve İzmir çevreleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı ve Rize’de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
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Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3 BÜYÜK İLDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Başkent'i bugün yağış, yarın güneşli bir hava bekliyor. İstanbul’da da, hafta sonu sıcak ve nemli hava etkili olacak. İzmir’de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.
İŞTE İL İL 13 TEMMUZ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi ve Gelibolu çevreleri ile bölgenin güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir'in güney ve doğusu ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 23°C, 38°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 26°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 26°C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 15°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık