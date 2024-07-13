Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 13-14 Temmuz hava durumu raporu!

13 Temmuz 2024 07:32 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 07:35

13-14 Temmuz tarihlerinde yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak soruları gündemde. İstanbul ve diğer illerde hava durumu tahminleri inceleniyor. Bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege'nin iç kesimleri ve İzmir çevreleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey çevreleri ile Çankırı ve Rize’de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Başkent'i bugün yağış, yarın güneşli bir hava bekliyor. İstanbul’da da, hafta sonu sıcak ve nemli hava etkili olacak. İzmir’de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.

İŞTE İL İL 13 TEMMUZ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne'nin güneyi ve Gelibolu çevreleri ile bölgenin güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Balıkesir'in güney ve doğusu ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 38°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 26°C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 19°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 15°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Bolu ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık