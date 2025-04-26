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 | Banu İriç

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller

Türkiye genelinde yağışlı hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yaptı. Sıcaklıklarda ise ani düşüş bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi hava durumu....

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 06:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimi ve Van'ın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller

Hava sıcaklıklarının Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller
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İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, kentte bugün öğleden sonra yer yer yağmur görülebileceği, pazar günü ise sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar 17-20 derece bandında seyredeceği, ancak pazar günü itibarıyla hava koşullarında ani bir değişim yaşanacağı ifade edildi. Poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte rüzgâr hızının 40 ila 70 kilometreye çıkması, sıcaklıklarda ise 5 ila 8 derecelik hızlı bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller

ÇÖL TOZU UYARISI

Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde toz taşınımı görülecek. Bu durumun hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Hafta sonu hava tersine dönecek! Kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen iller
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