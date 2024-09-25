Hafta sonu kavrulacağız! Yaz geri geldi: Sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacak. Rüzgarların da dindiği hafta sonunda sıcaklıklar nefes aldırmayacak. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hafta içi ve hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Yıl boyu kavurucu sıcakların hakim olsa da eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar bir anda düştü. Sağanak ve soğuk havanın hakim olduğu sonbahara yaz arası verildi. Yapılan yeni değerlendirmeye göre, hafta içi ve hafta sonu sıcaklıklar tavan yapacak. Sağanak yağış ve soğuk havanın etkisini kaybedecek, hafta sonu bazı bölgelerde termometreler 39 dereceyi gösterecek.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE PUS BEKLENİYOR
Perşembe ve cuma günlerinde havanın da bir anda yükselmesiyle İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus bekleniyor.
SICAKLIKLAR 39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Hafta sonu ise yurt genelinde kavurucu sıcakların hakim olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye çıkarken, kaydedilen en yüksek sıcaklık 39 derece ile Adana'da görülecek.
Hafta sonu İzmir 30, Antalya 36, Ankara 28 dereceleri görecek.
Haa be bu sıcak havada dışarı çıkmak hiç çekici gelmiyor ya bir de rüzgar yokmuş, kavurucu gibi duruyor