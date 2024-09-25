Hafta sonu kavrulacağız! Yaz geri geldi: Sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkacak

25 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacak. Rüzgarların da dindiği hafta sonunda sıcaklıklar nefes aldırmayacak. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hafta içi ve hafta sonu hava tahmin raporunu yayımladı. Yıl boyu kavurucu sıcakların hakim olsa da eylül ayının gelmesiyle sıcaklıklar bir anda düştü. Sağanak ve soğuk havanın hakim olduğu sonbahara yaz arası verildi. Yapılan yeni değerlendirmeye göre, hafta içi ve hafta sonu sıcaklıklar tavan yapacak. Sağanak yağış ve soğuk havanın etkisini kaybedecek, hafta sonu bazı bölgelerde termometreler 39 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL​ DAHİL BİRÇOK İLDE PUS BEKLENİYOR

Perşembe ve cuma günlerinde havanın da bir anda yükselmesiyle İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIKLAR 39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Hafta sonu ise yurt genelinde kavurucu sıcakların hakim olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye çıkarken, kaydedilen en yüksek sıcaklık​ 39 derece ile Adana​'da görülecek.

Hafta sonu İzmir​ 30, Antalya 36, Ankara 28 dereceleri görecek.