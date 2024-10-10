Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış alarmı: Megakent karanlığa bürünecek

10 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Güneşli ve oldukça sıcak geçen günlerin ardından hafta sonu sağanak yağışın geri geleceği bildirildi. Sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği kaydedilirken İstanbul ve birçok ilde yağış alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Sonbaharda olmamıza rağmen güneşli ve bunaltıcı sıcaklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Marmara bölgesinde sıcaklıkları düşürse de yeni haftayla birlikte kavurucu sıcaklar geri döndü.

İSTANBUL​ KARANLIĞA BÜRÜNECEK

Meteoroloji yayımladığı yeni hava tahmin raporunda sıcaklıkların bir nebze de olsa düşeceğini bildirdi. İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklıkları 3-4 derece düşecek, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

Pazar günü ise İstanbul'da hava sıcaklıkları 5-6 derece düşecek, kasvetli ve karanlık bir hava hakim olacak.

HAFTA SONUNA DİKKAT

İstanbul, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Çanakkale'de hafta sonu sağanak yağış​ bekleniyor.

Pazar günü ise ülke genelinde hava sıcaklıkları düşecek, parçalı bulutlu hava hakim olacak.