Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

Türkiye yılın başından bu yana geçen dönemin en sıcak günlerini yaşarken, sıcak ve kavurucu havaya kısa bir mola geliyor. Meteorolojik verilere göre yağışlı bir sistem hafta sonu yurda giriş yapacak ve baçı illerde etkili olacak. Peki yağmur ne zaman ve hangi illere yağacak? İşte son hava durumu tahmin raporları...
Yaz mevsimi etkisini artırdı ve yurdun büyük bölümü adeta kavurucu sıcakların etkisi altında. Özellikle yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde hissedilen sıcaklıkların yer yer 40°C'nin üzerine çıktığı görülüyor. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına serin bir mola geliyor. Yeni bir yağışlı hava kütlesi ülkemize yaklaşırken, bu durum bazı illerde hafta sonu planı yapan vatandaşları etkileyecek gibi görünüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin rapouruna göre cumartesi günü Balkanlar üzerinden sınırlarımıza giriş yapacak olan yağışlı hava sistemi ilk etapta, Marmara'nın batısı ve Karadeniz'in doğusunda etkili olacak. Pazar günü ise Marmara ve Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in Kuzeyi ve Ege'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışa bağlı olarak yurt genelinde sıcaklık ortalamalarının 3-4 derece düşmesi bekleniyor.
İstanbul da hafta sonu yağış beklenen iller arasında yer alıyor. 20 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin neredeyle 4'te 1'inin yaşadığı Megakent'in cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, pazar günü İstanbul'da sağanak yağışın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
AFYON °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık