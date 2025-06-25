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 | Suat Vilgen

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

Türkiye yılın başından bu yana geçen dönemin en sıcak günlerini yaşarken, sıcak ve kavurucu havaya kısa bir mola geliyor. Meteorolojik verilere göre yağışlı bir sistem hafta sonu yurda giriş yapacak ve baçı illerde etkili olacak. Peki yağmur ne zaman ve hangi illere yağacak? İşte son hava durumu tahmin raporları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 08:54

Yaz mevsimi etkisini artırdı ve yurdun büyük bölümü adeta kavurucu sıcakların etkisi altında. Özellikle yurdun güney ve güneydoğu kesimlerinde hissedilen sıcaklıkların yer yer 40°C'nin üzerine çıktığı görülüyor. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına serin bir mola geliyor. Yeni bir yağışlı hava kütlesi ülkemize yaklaşırken, bu durum bazı illerde hafta sonu planı yapan vatandaşları etkileyecek gibi görünüyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin rapouruna göre cumartesi günü Balkanlar üzerinden sınırlarımıza giriş yapacak olan yağışlı hava sistemi ilk etapta, Marmara'nın batısı ve Karadeniz'in doğusunda etkili olacak. Pazar günü ise Marmara ve Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in Kuzeyi ve Ege'nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışa bağlı olarak yurt genelinde sıcaklık ortalamalarının 3-4 derece düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

İSTANBUL'A HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul da hafta sonu yağış beklenen iller arasında yer alıyor. 20 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin neredeyle 4'te 1'inin yaşadığı Megakent'in cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, pazar günü İstanbul'da sağanak yağışın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C Az bulutlu ve açık

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 27°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C Az bulutlu ve açık

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji bölge ve tarih verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 40°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık

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