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 | Sule Altinel

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

Yurdun büyük bölümü hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Fırtına uyarısı da yapılırken, sıcaklar ise 5 dereceye kadar azalacak. İşte 19 Nisan 2025 il il hava durumu...

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 07:20

Hafta sonu planı yapanlar, havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre hafta sonu yurtta sağanak yağış etkili olacak.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

Özellikle bugün (19 Nisan Cumartesi), ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü de birçok bölgede devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının bugün batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İŞTE 19 NİSAN İL İL HAVA DURUMU:

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden iitbaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi ekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir, Aksaray ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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