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 | Sule Altinel

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminini yayımladı. Hafta sonu birçok ilde sağanak yağış beklenirken, fırtına için de uyarı yapıldı. İşte 3 Mayıs 2025 il il hava durumu...

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 06:41
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 06:41

Hafta sonunda havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son rapor yayımlandı. Yapılan tahminlere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgârın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE 3 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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