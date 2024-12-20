Hafta sonu planı olanlar dikkat! Kuvvetli kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuklar geliyor

20 Aralık 2024 08:55 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için hava tahmin raporunu yayımladı. Cumartesi günü yurdun doğusunda güneşli hava hakimken, batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak etkili olacak. Pazar günü ise Erzurum, Bingöl ve Bitlis gibi iller başta olmak üzere yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava tahmini raporunu paylaştı. Hafta sonu yurt genelinde kar yağışı ve sağanak yağış beklenirken bazı illerde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? Yarın hava sıcaklığının İstanbul'da 18 derece olması beklenirken yer yer sağanak yağışlı olacağı bildirildi. Pazar günü ise gri havanın hakim olacağı megakentte Anadolu yakasında sağanak yağış etkili olacak. SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Yarın yurt genelinde ise doğu kesimlerde güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 1'e kadar düştüğü bölgede dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye göstermeye başlayacak. YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR Pazar günü ise yurdun doğusuna kar yağışı geliyor. Erzurum, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşecek. İlgili Haberler Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu: Durumu ağır Motorine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 20 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları