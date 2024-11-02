Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sis ve sağanak uyarısı geldi: Göz gözü görmeyecek

02 Kasım 2024 06:57 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 07:17

Meteoroloji'nin son raporuna göre, yurdun kuzey kesimlerinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İşte 2 Kasım 2024 il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur​ ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus​, yer yer sis​ bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 2 KASIM İL İL HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

z bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı