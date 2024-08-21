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Hafta sonuna planı olanlar dikkat! Çok kuvvetli sağanak geliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:32

Kavurucu sıcakların ardından hava sıcaklıkları düştü, birçok ilde sağanak yağış başladı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu için uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini söyleyen uzman isim, sağanak için gün verdi.

Hava sıcaklıklarının zirve yapmasının ardından sağanak yağışlarla sıcaklıklar düşüşe geçti. Yazın bitesine sayılı günler kala sıcaklıklar mevsim normallerine düştü. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, perşembe ve cuma günleri iç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 

3 BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesini paylaşan Macit, “Perşembe ve cuma günleri iç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz Bölgesi'nde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı da hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

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HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR 

Hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine ineceğini söyleyen Macit, “Hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacak. Marmara'da hafta sonunda yağışların gelmesini ve pazar gününden itibaren. Onun dışında da çekirdek yağışlar devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde var ve Karadeniz'in tamamında da özellikle hafta sonu dahil olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Orman yangınlarının meydana geldiği Çanakkale ve İzmir’de de hava sıcaklığına ilişkin konuşan Macit, “Önümüzdeki üç gün boyunca yağış yok ama İzmir'in iç kesimlerinde, Manisa'nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle perşembe ve cuma gününden sonra Çanakkale'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da özellikle 35 ila 36 derece civarında olacak” ifadesini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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