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Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: 'İzin verilmeyecek' vurgusu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 18:43 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:53
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: &#039;İzin verilmeyecek&#039; vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunlara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ve bölgedeki dengelerin şekillenmesi açısından dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​ ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında çarpıcı mesajlar verdi. Suriye’de istikrarın sağlanması için yeni yönetimle işbirliğinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün bölgede barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: 'İzin verilmeyecek' vurgusu - 1. Resim

Ayrıca, Suriye​'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Görüşmenin bölgesel dengeler üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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