Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: 'İzin verilmeyecek' vurgusu

28 Aralık 2024 18:43 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel sorunlara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin geleceği ve bölgedeki dengelerin şekillenmesi açısından dikkat çekiyor.