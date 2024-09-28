Hakan Fidan açık denizlerle ilgili BM anlaşmasına imza attı

28 Eylül 2024 06:59 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 07:17

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye adına açık denizlerle ilgili anlaşmaya imza attı. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen sözleşmeye göre açık denizlerdeki biyolojik çeşitlilik için Türkiye'de sorumluluğu gerçekleştirecek.

Türkiye​ ortak alanlarda kalan uluslararası açık denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması anlaşmasına imza attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalanan anlaşma çevrenin korunması için büyük önem arz ediyor.

Devletlerin, iç sular, kara suları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmaya taraf olunmasına ilişkin süreç, Bakan Fidan'ın söz konusu katılım belgesini imzalamasıyla başlatıldı.

ÖZEL OLARAK HİÇBİR DEVLETE AİT OLMAYAN ALAN ORTAK KORUNACAK

Uluslararası deniz hukukunun yapıtaşı prensiplerinden biri olan 'açık denizlerin serbestisi' ilkesi çerçevesinde, açık deniz alanları tüm devletlerce kullanılabilirken, küresel ortaklar olarak da nitelendirilen bu deniz alanları, özel olarak hiçbir devlete ait değil.

Diğer taraftan, dünya okyanuslarının üçte ikisini oluşturan açık denizlerin yüzde 1'inden daha azı korunurken, açık denizlerdeki aşırı ve kontrolsüz faaliyetler neticesinde deniz çevresi ve deniz kaynakları zarar görüyor.

Söz konusu anlaşma, ulusal yetki alanları dışında kalan bu deniz alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını amaçlıyor.