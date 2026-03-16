Hakan Fidan, Portekizli mevkidaşıyla görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

Orta Doğu'da İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeler diplomasi trafiğini artırmış durumda.

Türkiye de savaşın ilk günlerinden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği içinde. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

HAKAN FİDAN, PORTEKİZLİ MEVKİDAŞIYLA KONUŞTU

Bakan Hakan Fidan, son olarak Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede bakanlar, iki müttefik olarak dayanışma ve yakın eşgüdüm içinde hareket etme iradelerini teyit etti.