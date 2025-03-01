Bakan Fidan Londra'ya gidiyor! Kritik toplantı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı. Öte yandan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Londra'daki Ukrayna konulu toplantıya iştirak edecek.

Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi öngörülüyor.

UKRAYNA KONULU TOPLANTI

Ukrayna konulu toplantı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülüyor.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB de davet edildi.