Hakan Fidan tehlikeye dikkat çekti: Savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir

15 Haziran 2024 21:13 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 21:15

Ukrayna Barış Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da devam eden Rusya saldırılarını değerlendirerek "Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir“ dedi.

İsviçre'de düzenlenen oturumda Fidan "Bu zirve sonuç odaklı olmalı. Kapsayıcı bir stratejiye ihtiyacımız var" mesajını verdi. Fidan "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlıdır" diyerek Türkiye'nin politikasını vurguladı. Fidan savaşın her geçen gün kötüye gittiğini vurgulayarak "Bu trajedinin her gün daha da kötüleşebildiğini görüyoruz. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın da ötesine geçebilir“ yorumunu yaptı.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞA ÇÖZÜM ARANIYOR

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı, 100 ülke ve kuruluşun katılımıyla Bürgenstock kasabasında başladı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı başladı. Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında 100 ülke ve kuruluşun katıldığı zirvenin açılış konuşmasını ev sahibi İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd yaptı. Amherd konuşmasında, barış sürecinin Rusya olmadan düşünülemeyeceğini ve uzun vadeli bir çözümün uluslararası toplumun yardımıyla her iki tarafı da içermesi gerektiğini söyledi. Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Amherd, “Bu zirvede nihai bir anlayışa yaklaşabiliriz” dedi. Zirvenin dünyanın dört bir yanından gelen seslerin fikirlerini ve bakış açılarını tartışabilecekleri geniş destekli bir süreci başlatacağını vurgulayan Amherd, “Hedefimiz iddialı olsa da, bu hedefe ulaşmak için çaba sarf etmek burada bulunan hepimizin menfaatinedir. Uluslararası toplum olarak bu yolun açılmasına yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Amherd’in ardından söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, uluslararası toplum tarafından kabul edildiğinde Moskova'ya savaşı sona erdirmek için bir teklif sunacağını söyledi. Zelenskiy konuşmasında, “Adil bir barışın dünya için ne anlama geldiğine ve bunun kalıcı bir şekilde nasıl sağlanabileceğine birlikte karar vermeliyiz" dedi.

KONFERANSTA ADİL VE KALICI BARIŞA GİDEN YOLLAR ELE ALINACAK

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceği, ABD'den ise Başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris’in katıldığı Ukrayna Barış Konferansı’nda barış sürecinin başlatılmasına yönelik ilk adımların atılması, Ukrayna için uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde adil ve kalıcı barışa giden yolların ele alınması ve barışa ulaşmak için ortak anlayışın teşvik edilmesi hedefleniyor. Toplantıda BM ile Avrupa kurumlarından temsilciler de yer alıyor.

Konferansa Rusya davet edilmezken, herhangi bir barış sürecinin hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın katılımıyla başlatılması gerektiğini savunan Çin hükümeti de konferansta bulunmuyor.