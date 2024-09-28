Hakan Fidan'dan BM Güvenlik Toplantısı'nda İsrail'i durdurma çağrısı: Düzenimiz darmadağın olmuş durumda

28 Eylül 2024 02:13 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 02:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in saldırılarının gündeme taşındığı Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Dünya düzenin oluşturduğu tüm kuralların darmadağın olduğunu vurgulayan Fidan, İsrail'in durdurulması konusunda refleks göstermeyenlere de tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, İsrail'in yaptığı saldırıların bıraktığı hasarla artık geri döndürülemez noktaya varıldığını söyleyerek , "Çok değer verdiğimiz kurallara dayalı düzenimiz darmadağın olmuş durumda. Bu erozyon her geçen gün geri döndürülemez bir hal alıyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun cezasız kalması sayesinde cesaretinin arttığını vurgulayarak, durdurulmazsa soykırımına devam edeceğini belirtti. Filistin​ konulu BM Güvenlik Konseyi​ Toplantısı'nda konuşan Fidan dönüm noktasına gelindiğini ve gerekli baskının artık yapılmasını istedi.

"SAVAŞ LÜBNAN'A YAYILMADAN ÖNCE AKLISELİM GALİP GELEBİLİRDİ"

İsrail'in Batı Şeria, Lübnan ve diğer bölgelere saldırılarını yaymadan önce aklıselimin galip gelebileceğini hatırlatan Fidan olayların bu noktaya gelene kadar, harekete geçilmemesini "çok şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Fidan, "Yapmamız gereken şey çok açık. BM Güvenlik Konseyi'nin itiraz esaslarını belirleyen bir kararı var. Acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Rehine ve mahkum takası gerçekleşmeli. İsrail, Gazze'den çekilmelidir. Hayatta kalmak için ciddi ihtiyaç içinde olan Filistinlilere insani yardım engelsiz bir şekilde ulaştırılmalı." diye konuştu.

Fidan, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki birincil sorumluluğunun altını çizerek, "Ne yazık ki Konsey şu ana kadar aldığı kararları İsrail'in uygulamasını sağlamakta başarısız olmuştur. Silah ambargosu yok, zorlayıcı tedbirler yok." ifadelerini kullandı.

"TEHLİKELİ YÖNE GİDİYOR, GÖZLER BAĞLANDI"

"İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığı ve Lübnan'ın hedefte olması" nedeniyle şu anda tehlikeli bir yöne doğru gittiklerini aktaran Fidan, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun tüm önlemlerinin bir kenara itildiğini, gözlerinin bağlandığını belirtti.

FİDAN'DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI: GELİN KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞALIM

Güvenlik Konseyi'ne seslenen Fidan, 1967 sınırlarına dönülerek iki devletli çözümü hatırlatarak Gelin hep birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışalım. Güvenlik Konseyi'ne çağrımız budur." sözleriyle konuşmasını bitirdi.