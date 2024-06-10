Hakan Fidan'ın Uygur Türklerini ziyaretiyle ilgili dikkat çeken analiz! Soydaşlarının hakkını savunuyor

10 Haziran 2024 10:20 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin son gününde Urumçi ve Kaşgar şehirlerindeydi. Dışişleri Bakanı Fidan ziyaretine Yanghang Camii ile başladı. Beraberindekilerle camiyi inceledi, görevlilerden caminin tarihi ve yapısına dair bilgi aldı.

Bakan Fidan ardından Uluslararası Büyük Pazar'a geçti. Çarşıda incelemelerde bulundu. Bakan Fidan burada çocuklarla bir araya geldi. Onlarla sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki iki kadim Türk-İslam şehrini ziyaret etti.

Fidan'ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gitmesinin ardından, bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret.

ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Hakan Fidan'ın bu önemli ziyaretini, Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık TRT Haber'e değerlendirdi:

"Şimdi kuşkusuz Bakanımız Hakan Fidan'ın Çin'e yaptığı ziyaret ve bu ziyaret kapsamında Sincan Uygur Bölgesi'ne gitmesi bir anda hem Çin'de hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında oldukça hararetle karşılandı. Tabii Anadolu'da da Türkiye'de de Azerbaycan'da da Türk dünyasında da bu heyecana neden oldu. Zira yaklaşık 12 yıl sonra ilk kez Uygurların yaşadığı bölgeye Türkiye'den üst düzey bir ziyaret gerçekleşmiş oldu."

"Tabii Uygurların yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Müslüman Türk hafızasında çok önemli yeri vardır" diyen Ramin Sadık, tarihteki ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı'ya atıfta bulundu:

"Bugün Uygurların yaşadığı bölge Yusuf Has Hacip'in, Kaşgarlı Mahmut'un yaşadığı, Ahmet Yesevi kültürünün oluştuğu bir coğrafyadır. Zira hepimiz tarihten biliyoruz Kaşgar, Artush, Balasagun gibi şehirler zikredildiğinde, anıldığında da bizim hemen aklımıza Karahanlı Devleti geliyor. Karahanlılar Türk tarihinde Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. Dolayısıyla aslında Hakan Fidan Türk-İslam şehirleri diye yaptığı açıklamada geçmiş tarihimiz olan Karahanlı'ya da benim kanaatimce atıfta bulunmuştur. "

"Türkiye soydaşlarının hakkını savunuyor"



Doç. Dr. Ramin Sadık, "Türkiye, Çin'de yaşayan soydaşlarının da hakkını tabii ki savunuyor" dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etmişti. Doç. Dr. Ramin Sadık, Bakan Fidan'ın bu ziyaretinin kuşkusuz önemli bir ziyaret olduğunun altını çizdi:

"Diğer taraftan Bakanımız Hakan Fidan'ın Sincan Uygur Bölgesi'ni ziyaretinde Yanghang Camii'ne gitmesi kuşkusuz çok önemli bir ziyarettir. Yanghang Camii 1890'larda inşa edilmiş bir camidir. Yani 120 yıldan fazla tarihi olan bir cami. aynı zamanda Yanhang Camii özellikle İslam ülkelerinden Çin'e ziyaret yapan üst düzey isimlerin uğradığı ziyaret ettiği bir camidir ki Urumçi'deki en önemli cuma camilerinden birisi."