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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 01:17 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 01:20
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.

Adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı​ adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulu​'nca 08.10.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, atanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanılığı İmzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna Göre, Kürşat Boyvat Sinop Ayancık ilçesi Hakimliği’ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşebap ilçesi Hakimliği’ne ve Ebru Kilit Bingöl Keği ilçesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ada 9 Ekim 2024 01:23

Aferin böyle bir haberi duymak iyi olmuş , sistem çalışır gibi duruyor

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