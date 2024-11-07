Hakim ve savcı terfilerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

07 Kasım 2024 03:48 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 03:55

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK​ kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 56 hakim​ ve 27 savcı​ ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin kararında, Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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