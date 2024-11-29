Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete’de

29 Kasım 2024 01:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 03:34

Hakim ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan kararlarla, 369 ismin görevi değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim​ ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları, yürürlüğe girdi.

Karar ile birlikte hakim, savcı​, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi.

369 İSMİN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.

"GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan atamalara ilişkin ilk açıklama geldi.

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli ve idari yargıda yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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