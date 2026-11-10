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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 04:58

Hakim ve savcıların terfi listesi açıklandı! HSK kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yükseltilmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesini açıkladı. 1657 hakim ve savcıyı kapsayan HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Hakim ve savcıların terfi listesi açıklandı! HSK kararı Resmi Gazete'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 04:58

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yükseltilmelerine karar verilen hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile hakimlerinin listesi, 10 Kasım 2026 tarihli 'de yayımlandı.

Kararlarda derece yükselmesine layık görülen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan yargı mensuplarının isimleri ve görev yerleri açıklandı.

Listeler, ikinci dereceden sekizinci dereceye kadar farklı yükselme ve intibak kategorilerini kapsıyor. Kararlarda mümtazen yükselmeye layık görülenler, tercihan yükselmeye layık görülenler, yükselmeye layık bulunanlar ve intibak terfisi yapanlar ayrı başlıklar altında sıralandı.

Hakim ve savcıların terfi listesi açıklandı! HSK kararı Resmi Gazete'de

1657 HAKİM VE SAVCIYI KAPSIYOR

Listelerde toplam 1657 hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıyı kapsıyor. Bu sayının 1043'ü adli yargı hakim sınıfında bulunuyor. Cumhuriyet başsavcısı ve savcı sınıfında 556 kişi, idari yargı sınıfında ise 58 hakim yer alıyor.

ETİKETLER
#hakimler ve savcılar kurulu
#Adli Yargı
#İdari Yargı
#Resmî Gazete
#Cumhuriyet Başsavcı
#Gündem
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