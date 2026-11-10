Hakim ve savcıların terfi listesi açıklandı! HSK kararı Resmi Gazete'de

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi, 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararlarda derece yükselmesine layık görülen hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan yargı mensuplarının isimleri ve görev yerleri açıklandı.

Listeler, ikinci dereceden sekizinci dereceye kadar farklı yükselme ve intibak kategorilerini kapsıyor. Kararlarda mümtazen yükselmeye layık görülenler, tercihan yükselmeye layık görülenler, yükselmeye layık bulunanlar ve intibak terfisi yapanlar ayrı başlıklar altında sıralandı.

1657 HAKİM VE SAVCIYI KAPSIYOR

Listelerde toplam 1657 hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıyı kapsıyor. Bu sayının 1043'ü adli yargı hakim sınıfında bulunuyor. Cumhuriyet başsavcısı ve savcı sınıfında 556 kişi, idari yargı sınıfında ise 58 hakim yer alıyor.