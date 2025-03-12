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 | Onur Kaya

Hakkari depremi sonrası uzmanlardan korkutan uyarı: Enerji birikiyor, sarsıntılar devam edecek

Dün akşam Irak-Türkiye sınırında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Hakkari ve Van'da da hissedilen deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarılar geldi. Hakkari ve çevresinde enerji boşalmaları yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Hamdi Alkan, bölgede 5 ve üzeri depremlerin devam edeceğini belirtti.

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Hakkari depremi sonrası uzmanlardan korkutan uyarı: Enerji birikiyor, sarsıntılar devam edecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 17:15

Hakkari'de dün akşam saatlerinde Türkiye-Irak sınırına yakın bir noktada 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van'a ise 150 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Yaşanan sarsıntı, özellikle Hakkari'de büyük paniğe yol açtı. Depremin gerçekleştiği noktanın, Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir bölgede olduğu belirtilirken, burada beklenen ters fay hareketlerinden farklı bir mekanizmanın etkili olduğu ifade ediliyor.

"5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLABİLİR"

Uzmanlar, bölgedeki sismotektonik çalışmalar doğrultusunda, enerji boşalmalarının yaşandığını ancak büyük bir enerji birikimi gerçekleştiğinde daha şiddetli depremlerin de meydana gelebileceğini dile getiriyor. Yapılan araştırmalar, Hakkari ve çevresinde en azından 5 ve üzeri büyüklükte sarsıntıların olmaya devam edeceğini gösteriyor.

"2024 YILINDA BENZER BİR SARSINTI YAŞANMIŞTI"

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, depremin Hakkari il merkezine yaklaşık 50 kilometre, Van şehir merkezine ise 150 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini belirtti. Bölgede geçmişte de benzer büyüklükte depremlerin meydana geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Alkan, "En son 2024 yılında yine benzer bir sarsıntı yaşanmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin mekanizması Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'na yakın bir noktada bulunuyor. Bu durum, depremin Yüksekova ve Şemdinli'ye değil, daha çok bindirme zonuna yakın bir yerde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde bindirme bölgelerinde ters fay hareketleri beklenirken, burada farklı bir fay mekanizması gözlemlendi" dedi.

"DEPREM VAN'DA CİDDİ BİR ETKİ OLUŞTURMAZ"

Depremin büyüklüğünün orta seviyede olmasına rağmen Hakkari'de büyük bir tedirginlik oluşturduğunu ve bunun da zemin özelliklerinden kaynaklandığını dile getiren Alkan, "Kentin killi ve kumlu zemin yapısı, sismik dalgaların büyüyerek yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu da küçük depremlerin bile daha şiddetli hissedilmesine yol açıyor. Benzer şekilde Van şehir merkezinde de göl çökelleri üzerinde kurulu alanlarda zemin zayıf olduğu için depremler daha büyük hissediliyor. Ancak 150 kilometre uzaklıktaki bu depremin Van'da ciddi bir etki oluşturması beklenmiyor" diye konuştu.

"BURADA DEPREM OLACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜK"

Bölgede gerçekleşen depremlerin sismotektonik veriler doğrultusunda öngörülebilir olduğunu vurgulayan Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bölgeyle ilgili yaptığımız çalışmalarda depremlerin tekrarlama süresi, büyüklüğü ve stres transferi gibi sismotektonik veriler incelendiğinde, benzer büyüklükteki depremlerin burada meydana geleceğini öngörmüştük. En azından 5'ten büyük depremler bölgede olmaya devam edecektir. Bu küçük sarsıntılar, enerji boşalmaları olarak değerlendirilebilirken, büyük bir enerji birikimi gerçekleştiğinde ise can ve mal kaybına yol açabilecek daha büyük depremler yaşanabilir."

"BÜYÜK DEPREM OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Küçük depremlerin uyarı niteliğinde olduğunu, yapı güvenliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği uyarısında bulunan Alkan, "Bölgede asıl önemli olan büyük tektonik hareketleri dikkatle takip etmektir. Özellikle Arap Plakasının Doğu Anadolu Plakasını kuzeye doğru sıkıştırması neticesinde dün meydana gelen deprem gibi orta büyüklükteki depremler meydana geliyor. Fakat bu durum, büyük depremlerin olmayacağı anlamına gelmez. Burada önemli olan zemine uygun yapıyı inşa etmektir" şeklinde konuştu.

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