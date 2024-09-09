Hakkari'de 2 gün 2 gece aşiret düğünü! Gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı!

09 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:22

Hakkari'de Jirki aşireti kanaat önderlerinden Şakir Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi'nin görkemli düğününe binlerce kişi katıldı. 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin lira para takıldı.

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Hakkari'de Jirki aşiretinin liderlerinden Şakir Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin ve damada takılanlar dudak uçuklattı.

DÜĞÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyünde ikamet eden Jirkii aşireti kanaat önderi Şakir Adıyaman'ın oğlu Serdar Adıyaman ile Dilan Çiftçi çifti, dillere destan bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Dilan ile Serdar çiftinin düğün törene aşiret liderleri, kanaat önderleri, il, ilçe, belde belediye başkanları, askeri erken, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt içinden ve yurt dışından binlerce davetli katıldı.

GELİNE 5 KİLO ALTIN TAKILDI

Düğünde aşiretin geleneklerine göre bir takı masası hazırlandı. Davetlilerin isimlerinin söylenip taktıkları para miktarının ifade edildiği düğünde, masaya konulan para balyaları yaklaşık 15 kişi tarafından sayıldı. Sayma işleminin ardından takılan paranın 5 milyon 150 bin TL olduğu açıklandı. Geline ise 5 kilo altın takıldığı belirtildi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN DÜĞÜNE AKIN ETTİLER

Damadın babası Şakir Adıyaman, gerek düğünlerde gerekse taziyelerde olan birlik ve beraberlik ruhunun geçmişten gelen bir kültür olduğunu belirterek, “Düğünümüze iştirak eden tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.

Damadın sağdıcı iş adamı Mikail Adıyaman ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz” dediler.