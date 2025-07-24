Hakkari'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli açıkladı

Ege ve Akdeniz'de peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından bir deprem haberi de Hakkari'den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hakkari'de saat 23.53'te 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yüksekova ilçesinde Dağlıca ve Yazılı köyü arasındaki depremin yerin 5,78 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

DEPREMDE HASAR YOK

İlk belirlemelere göre depremin herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıklama geldi. Kandilli, saat 23.53'te meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, depremin derinliği ise 6,8 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1948127742232297632