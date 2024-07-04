Hakkari'de kar kalınlığı 7 metreyi aştı: Ekipler seferber oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 22:42 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:46
Hakkari’nin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.
Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken Hakkari'den gelen görüntüler şaşırttı. Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor.
ÜS BÖLGESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.
7 METREYE ULAŞTI
Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor.
EKİPLERDEN HUMMALI ÇALIŞMA
3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı