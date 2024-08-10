Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hakkari’de kaza: Ölü ve yaralılar var!

Hakkari’de kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 22:26 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 22:27
Hakkari’de kaza: Ölü ve yaralılar var!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Hakkari'de şarampole devrilen otomobilde İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yüksekova-Esendere kara yolunun Dilimli Barajı yakınında sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak şarampole devrildi.

Hakkari’de kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

1 ÖLÜ, 3 YARALI!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada İranlı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...