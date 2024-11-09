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Halfeti’de belediye önünde polislere taşlı saldırı cezasız kalmadı: Çok sayıda tutuklama var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 00:33 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 00:36

Şanlıurfa’da Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıda yakalanan şüpheliler hakkında karar verildi. Mahkeme, 10 şüpheliyi tutuklandı. Şüpheliler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. 6 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı…

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında karar verildi.

10’U TUTUKLANDI!

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Halfeti’de belediye önünde polislere taşlı saldırı cezasız kalmadı: Çok sayıda tutuklama var! - 1. Resim

6’SI ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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