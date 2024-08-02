Halı saha maçı sonu oldu! Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun hayatını kaybetti

02 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:44

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turan Uzun, her hafta olduğu gibi bu haftada düzenli olarak katıldığı halı saha maçına gitti.

Turan Uzun maçın başlamasından bir süre sonra fenalaştı. Uzun'un yere yığıldığını gören arkadaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALEDE HAYATA TUTUNDU

İhbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu.

İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.