Haliç Köprüsü'nde korkunç kaza: Motosikletli feci şekilde can verdi
Haliç Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, İBB’ye ait yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi.
Korkunç kaza İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldşi. Gece saatlerinde Okmeydanı istikametinde seyir halinde olan motosiklet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde temizlik çalışması yapan İBB’ye ait araca arkadan çarptı.
MOTOSİKLETLİNİN FECİ ÖLÜMÜ
Çarpmanın şiddetiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipler, kazaya ilişkin inceleme başlattı.