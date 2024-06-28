Haliç Metro Köprüsü’nden denize düştü, imdadına tur teknesinin kaptanı koştu

28 Haziran 2024 02:56 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 03:23

Haliç Metro Köprüsü üzerinde saat 00.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç, çırpınarak yardım istedi. Gencin çırpındığını gören tur teknesinin kaptanı tekneyle yardıma koştu. Can simidini denizde çırpınan gence atan kaptan, deniz polisinin de yardımıyla genci tekneye aldı.

Tekneyle karaya çıkarılan genç, sahilde bekleyen ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu, “Oradan gelirken deniz polisi geldi oraya. Polisler, biri denize atladı mı dedi? Ben de görmediğimi söyledim. Sonra polisler ileriye doğru gitti. Polisler de arıyordu tabi, polisler de görmedi onu. Sonra ben karşımda gördüm onu tam köprünün ayağında ışığa doğru gördüm. Denizde eli havada duruyordu köprünün dibinde. Doğru gittim karşıya, çocuğu almaya. Can simidim burada hazır zaten, daha önce çok böyle adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor burada. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi yalnız, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla. Deniz polisi olmasaydı çıkaramazdık” dedi.

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.