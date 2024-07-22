Haliç'te dehşet anları! Selfie yaparken denize düştü, üzerinden tekne geçti

22 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:12

Yunuslardan ilham alındı! Yapılan bu deri tonlarca yakıt tasarrufu sağlayacak

Yunuslardan ilham alındı! Yapılan bu deri tonlarca yakıt tasarrufu sağlayacak

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Nalan Kaya fotoğraf çekmek istedi. Dengesini kaybeden genç kız, metrelerce yükseklikten denize düştü.

DENİZ DÜŞTÜ, TEKNE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ KAZA MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Genç kız ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis olayın intihar girişimi mi yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.