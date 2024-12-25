Halk otobüsündeki korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı! Şoke eden ifadeler

25 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:14

Kocaeli'de bir halk otobüsünde yaşanan korkunç olayda 29 yaşındaki Enes Yiğithan Toraman herkesin gözü önünde 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen katilin ifadesi şoke etti. Katil zanlısı ifadesinde "Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı" dedi. İşte korkunç olayın detayları...

Kocaeli​'de meydana gelen korkunç olayda halk otobüsünde yolculuk yapan 29 yaşındaki Enes Yiğithan Toraman 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı 39 yaşındaki Volkan A. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Yolcuların gözü önünde Toraman'ı defalarca bıçaklayan zanlı daha sonra arka kapıdan inerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İZMİT'E GİDERKEN YAKALANDI

Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Yiğithan Toraman ile eşi Kübra'nın gönüllü olarak kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu öğrenildi.

ŞOKE EDEN İFADELER

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede, tutuklu sanık Volkan A.'nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, Enes'in yeğeni Kübra'nın eşi olduğunu söyleyen Volkan A., "Enes ile Kübra'nın evlilikleri sıkıntılıydı ve bu nedenle ayrıldılar ancak daha sonra barıştılar. Olay günü Kübra'nın Enes ile barışmasının Kübra'nın rızası ile olup olmadığını öğrenmek istedim. Bunun için Enes'in iş yeri olan Karamürsel​'e gittim. Enes'in iş yerinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğim yeri bir süre aradım, bulamayınca Karamürsel'den İzmit'e dönmek için otobüse bindim. Otobüste Yiğit'i görünce yeğenime ve ailemize yaptıkları aklıma geldi, dayanamayıp onu bıçakladım" dedi.

"KORKUTMAK İSTEDİM"

Enes Yiğithan Toraman'ın tabanca taşıdığını ve bu sebeple korktuğunu iddia eden Volkan A., "Ben de Karamürsel'e giderken yanıma bıçak aldım. Bıçağı, İzmit'te bir çay ocağından bıçağı almıştım. Bıçakladıktan sonra kaçtım, başka otobüse binmeden önce yeğenimin babası Ali Bilge'yi arayıp Enes'i yaraladığımı söyledim. Bunu söylememin nedeni Enes'in ailesinin Kübra'ya zarar vermesinden korktuğum içindi. Tekrardan İzmit'e gitmemin nedeni ise ailemle vedalaşmaktı ancak kolluk kuvvetleri beni yakaladı.

Karamürsel'e gideceğinden arkadaşım H.Ç.'nin haberi vardı. H.Ç.'ye de yeğenimi merak ettiğimi, bu sebeple Karamürsel'e gideceğimi söylemiştim. Maktulün ailemi ve yeğenimi tehdit etmesi, yeğenim ve ailemin Enes'ten korkup onun tehditleri önüne geçememesi nedeniyle kendisini bıçakladım. Amacım öldürmek değildi, niyetim onu korkutmaktı. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

İddianamede sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.