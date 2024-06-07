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Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 08:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 08:31

Elazığ'da körüklü halk otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen korkutan kazada 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen korkutan kazada edinilen bilgiye göre,  körüklü halk otobüsü ile bir pikap çarpıştı.

Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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