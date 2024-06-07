Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

07 Haziran 2024 08:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 08:31

Elazığ'da meydana gelen korkutan kazada edinilen bilgiye göre, körüklü halk otobüsü ile bir pikap çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.