Halk otobüsüyle pikap çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 08:26 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 08:31
Elazığ'da körüklü halk otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen korkutan kazada 9 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen korkutan kazada edinilen bilgiye göre, körüklü halk otobüsü ile bir pikap çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı