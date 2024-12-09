Halk PKK'ya karşı ayaklandı! Teröristler sivillere ateş açtı: Ölüler var
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:20
Suriye'nin Deyrizor bölgesinde halk PKK'lı teröristin bölgeyi terk etmesi için protesto düzenledi. Teröristler bunun üzerine yerel halka ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü var.
Suriye’nin doğusunda, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor’da düzenlenen protestoda sivillere ateş açıldı. Halkın, örgütün kentten çıkması talebiyle başlattığı gösteri sırasında, teröristler protestocuları dağıtmak amacıyla ateş açtı. Yerel kaynaklara göre, saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı