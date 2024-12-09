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Halk PKK'ya karşı ayaklandı! Teröristler sivillere ateş açtı: Ölüler var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:20

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde halk PKK'lı teröristin bölgeyi terk etmesi için protesto düzenledi. Teröristler bunun üzerine yerel halka ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü var.

Suriye’nin doğusunda, terör örgütü PKK/YPG​ kontrolündeki Deyrizor’da düzenlenen protestoda sivillere ateş açıldı. Halkın, örgütün kentten çıkması talebiyle başlattığı gösteri sırasında, teröristler protestocuları dağıtmak amacıyla ateş açtı. Yerel kaynaklara göre, saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Halk PKK'ya karşı ayaklandı! Teröristler sivillere ateş açtı: Ölüler var - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
suriyepkk/ypgdeyrizorprotesto

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