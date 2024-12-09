Halk PKK'ya karşı ayaklandı! Teröristler sivillere ateş açtı: Ölüler var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

09 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:20

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde halk PKK'lı teröristin bölgeyi terk etmesi için protesto düzenledi. Teröristler bunun üzerine yerel halka ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü var.