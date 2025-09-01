Menü Kapat
29°
Halk TV'de sürpriz ayrılık! İsmail Küçükkaya yollarını ayırdı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programından ayrılarak kanalla yollarını ayırdı. Yaz tatilinin ardından ekranlara dönmeyen Küçükkaya, yaptığı açıklamada kararın 'karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar' olduğunu belirtti.

Halk TV'de sürpriz ayrılık! İsmail Küçükkaya yollarını ayırdı
T24
01.09.2025
01.09.2025
saat ikonu 15:15

Gazeteci 'den ayrıldığı haberlerini doğruladı. "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmemişti.

Halk TV'de sürpriz ayrılık! İsmail Küçükkaya yollarını ayırdı

"ORTAK KARAR ALINDI"


Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de sürpriz ayrılık! İsmail Küçükkaya yollarını ayırdı


Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

Halk TV'de sürpriz ayrılık! İsmail Küçükkaya yollarını ayırdı

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

