Halk TV'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözle hadsiz yayın! RTÜK inceleme başlattı

01 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:11

RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur

RTÜK birer tane üst kurul başkanı ve vekili olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur

Terör devleti İsrail, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.

Halk TV'nin canlı yayınında, Haniye'nin şehit edildiği binayı füzeyle vuran İsrail'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

"İLKELERİNİ İHLAL EDENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Şahin paylaşımında, "Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir.

RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız.

Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE İSRAİL VURGUSU

Halk TV'de İsmail Heniyye'nin ölüm haberindeki İsrail detayı tepki toplamıştı.

Alt bantta geçen, "İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?" ifadesi oldukça eleştirildi.