Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürerken hattın güzergahı, durakları ve hizmete giriş tarihi merak konusu oldu. İstanbul'u Edirne ve Kapıkule üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje kapsamında ilk etap olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul ile Edirne arasındaki demir yolu ulaşımının hızlanması ve bölgenin Avrupa ile bağlantısının güçlenmesi hedefleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak? Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında, İstanbul'u Edirne ve Kapıkule üzerinden Avrupa'ya bağlayacak hattın ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde sona gelindi. Proje, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Halkalı-Kapıkule hattı toplam 229 kilometre uzunluğunda ve üç ana kesimden oluşuyor: Ispartakule-Halkalı (8,4 km), Çerkezköy-Ispartakule (67 km) ve Çerkezköy-Kapıkule (153 km). Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülecek. Halkalı-Kapıkule hattı İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yönünde ilerleyerek Kapıkule'ye ulaşacak.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI

Türkiye'nin Avrupa'ya demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin en uzun bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmaları tamamlandı ve hattın belirli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirildi. Kesimin 9 Ekim 2026'da hizmete alınmasıyla hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşmış olacak.

Toplam 229 kilometrelik hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek proje tamamlandığında İstanbul-Edirne arasındaki demir yolu ulaşımının hızlanmasının yanı sıra Trakya'nın Avrupa'ya bağlantısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN NEREDEN NEREYE GİDİYOR?

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, İstanbul'daki Halkalı'dan başlayarak Kapıkule'ye kadar uzanan toplam 229 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Proje üç ana kesimden oluşuyor:

Ispartakule-Halkalı: 8,4 kilometre

8,4 kilometre Çerkezköy-Ispartakule: 67 kilometre

67 kilometre Çerkezköy-Kapıkule: 153 kilometre

Güzergah İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Edirne'ye ve Kapıkule'ye ulaşacak. Böylece Türkiye'nin demir yolu ağı Avrupa sınırına kadar kesintisiz şekilde uzatılmış olacak. Projenin tamamlanmasıyla Asya-Avrupa demir yolu koridorunun Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısı da güçlenecek.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN DURAKLARI

Proje güzergahında Halkalı, Ispartakule, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Alpullu ve Edirne-Kapıkule hattında çeşitli istasyon ve durak noktaları bulunuyor. TCDD'nin hat için yayımladığı teknik bilgilerde Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy Yolcu istasyonları güzergah üzerindeki noktalar arasında yer alıyor.

Ancak hattın tamamı için yolcu seferlerinin hangi istasyonlarda duracağı ve sefer saatleri işletme planlamasıyla kesinleşecek. Bu nedenle güzergah üzerindeki tüm teknik istasyon noktalarını doğrudan düzenli yolcu durağı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Aşama Güzergah Uzunluk Durum 1. etap Çerkezköy-Kapıkule 153 km 9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor 2. etap Çerkezköy-Ispartakule 67 km Proje çalışmaları devam ediyor 3. etap Ispartakule-Halkalı 8,4 km Proje çalışmaları devam ediyor Tam proje Halkalı-Kapıkule 229 km Etapların tamamlanması bekleniyor Hedeflenen yolcu süresi Halkalı-Kapıkule — 4 saatten 1 saat 30 dakikaya Hedeflenen yük süresi Halkalı-Kapıkule — 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya

ÇERKEZKÖY KAPIKULE HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Halkalı-Kapıkule Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor. Bu kesimin devreye girmesiyle hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, dolayısıyla Avrupa sınırına kadar ulaşacak.

Çerkezköy-Kapıkule bölümünde test sürüşleri 2026 yılı içinde başladı ve hatta hem geliş hem de gidiş yönlerinde testler gerçekleştirildi. Hat için 200 kilometre işletme hızına uygun altyapı oluşturulurken elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları da tamamlandı.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TRENİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin yaklaşık 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul ile Edirne arasındaki demir yolu ulaşımında önemli bir zaman avantajı sağlanacak.

Hat yalnızca yolcu taşımacılığı için kullanılmayacak. Yük trenleri için de planlanan güzergah sayesinde Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresinin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TRENİ HANGİ İLLERDEN GEÇECEK?

Halkalı-Kapıkule hattı İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yönünde ilerleyerek Kapıkule'ye ulaşacak. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına doğrudan dahil olması hedefleniyor.

Bu bağlantı, özellikle Trakya'daki sanayi bölgeleri ve limanların Avrupa pazarlarına ulaşımını da kolaylaştıracak. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesinin yaklaşık 600 binden 3 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.