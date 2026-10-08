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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:36

Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?

oplam 229 kilometrelik proje tamamlandığında İstanbul ile Edirne arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Proje, hızlı tren ağını Avrupa sınırına kadar ulaştırırken doğrudan hızlı tren ağına bağlı il sayısını da 11'den 14'e çıkaracak. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:36

Halkalı- Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürerken hattın güzergahı, durakları ve hizmete giriş tarihi merak konusu oldu. 'u ve Kapıkule üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje kapsamında ilk etap olan -Kapıkule kesiminde sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul ile Edirne arasındaki demir yolu ulaşımının hızlanması ve bölgenin Avrupa ile bağlantısının güçlenmesi hedefleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında, İstanbul'u Edirne ve Kapıkule üzerinden Avrupa'ya bağlayacak hattın ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminde sona gelindi.
Proje, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor.
Halkalı-Kapıkule hattı toplam 229 kilometre uzunluğunda ve üç ana kesimden oluşuyor: Ispartakule-Halkalı (8,4 km), Çerkezköy-Ispartakule (67 km) ve Çerkezköy-Kapıkule (153 km).
Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor.
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülecek.
Halkalı-Kapıkule hattı İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yönünde ilerleyerek Kapıkule'ye ulaşacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI

Türkiye'nin Avrupa'ya demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin en uzun bölümü olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yapım çalışmaları tamamlandı ve hattın belirli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirildi. Kesimin 9 Ekim 2026'da hizmete alınmasıyla hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşmış olacak.

Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?

Toplam 229 kilometrelik hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek proje tamamlandığında İstanbul-Edirne arasındaki demir yolu ulaşımının hızlanmasının yanı sıra Trakya'nın Avrupa'ya bağlantısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN NEREDEN NEREYE GİDİYOR?

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, İstanbul'daki Halkalı'dan başlayarak Kapıkule'ye kadar uzanan toplam 229 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Proje üç ana kesimden oluşuyor:

Halkalı Kapıkule hızlı tren hattı güzergahı nereden nereye gidecek? Halkalı Kapıkule durakları ne zaman açılacak?
  • Ispartakule-Halkalı: 8,4 kilometre
  • Çerkezköy-Ispartakule: 67 kilometre
  • Çerkezköy-Kapıkule: 153 kilometre

Güzergah İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Edirne'ye ve Kapıkule'ye ulaşacak. Böylece Türkiye'nin demir yolu ağı Avrupa sınırına kadar kesintisiz şekilde uzatılmış olacak. Projenin tamamlanmasıyla Asya-Avrupa demir yolu koridorunun Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısı da güçlenecek.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TREN DURAKLARI

Proje güzergahında Halkalı, Ispartakule, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Alpullu ve Edirne-Kapıkule hattında çeşitli istasyon ve durak noktaları bulunuyor. TCDD'nin hat için yayımladığı teknik bilgilerde Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy Yolcu istasyonları güzergah üzerindeki noktalar arasında yer alıyor.

Ancak hattın tamamı için yolcu seferlerinin hangi istasyonlarda duracağı ve sefer saatleri işletme planlamasıyla kesinleşecek. Bu nedenle güzergah üzerindeki tüm teknik istasyon noktalarını doğrudan düzenli yolcu durağı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

AşamaGüzergahUzunlukDurum
1. etapÇerkezköy-Kapıkule153 km9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor
2. etapÇerkezköy-Ispartakule67 kmProje çalışmaları devam ediyor
3. etapIspartakule-Halkalı8,4 kmProje çalışmaları devam ediyor
Tam projeHalkalı-Kapıkule229 kmEtapların tamamlanması bekleniyor
Hedeflenen yolcu süresiHalkalı-Kapıkule4 saatten 1 saat 30 dakikaya
Hedeflenen yük süresiHalkalı-Kapıkule8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya

ÇERKEZKÖY KAPIKULE HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Halkalı-Kapıkule Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim 2026'da hizmete açılması planlanıyor. Bu kesimin devreye girmesiyle hızlı tren ağı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, dolayısıyla Avrupa sınırına kadar ulaşacak.

Çerkezköy-Kapıkule bölümünde test sürüşleri 2026 yılı içinde başladı ve hatta hem geliş hem de gidiş yönlerinde testler gerçekleştirildi. Hat için 200 kilometre işletme hızına uygun altyapı oluşturulurken elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları da tamamlandı.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TRENİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin yaklaşık 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Böylece İstanbul ile Edirne arasındaki demir yolu ulaşımında önemli bir zaman avantajı sağlanacak.

Hat yalnızca yolcu taşımacılığı için kullanılmayacak. Yük trenleri için de planlanan güzergah sayesinde Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresinin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

HALKALI KAPIKULE HIZLI TRENİ HANGİ İLLERDEN GEÇECEK?

Halkalı-Kapıkule hattı İstanbul'dan başlayarak Trakya üzerinden Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne yönünde ilerleyerek Kapıkule'ye ulaşacak. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına doğrudan dahil olması hedefleniyor.

Bu bağlantı, özellikle Trakya'daki sanayi bölgeleri ve limanların Avrupa pazarlarına ulaşımını da kolaylaştıracak. Projenin tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitesinin yaklaşık 600 binden 3 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

ETİKETLER
#edirne
#İstanbul
#çerkezköy
#kapıkule
#Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi
#Gündem
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