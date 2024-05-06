Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul etti
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 May 2024 20:07 - Güncelleme : 06 May 2024 20:11
Hamas, Mısır ve Katar tarafından gelen ani ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Açıklama, resmi siteleri üzerinden paylaşıldı. İşte detaylar...
Hamas, Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması içerisindeki önerilerini onayladığını duyurdu.
Ateşkes açıklaması Hamas lideri Haniye tarafından yapıldı.
Yazılı açıklama resmi siteleri üzerinden yapıldı.
Hamas yetkilisi ateşkes önerisinin kabul edilmesinden sonra "Top artık İsrail'in sahasında" şeklinde açıklama yaptı.
Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında hiçbir bilgiden bahsedilmedi.
Kaynak: TGRT Haber