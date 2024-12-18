Hamile eşini boğarak öldürmüştü! Katilin ifadeleri kan dondurdu

18 Aralık 2024 07:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:45

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen korkunç olayda Emrah Demir 7 aylık hamile eşi Hatice Demir'i yaşadıkları bir tartışma sonrasında boğarak öldürmüştü. O cani için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karar duruşmasında katil eşin ifadeleri ise kan dondurdu. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm detayları...

Vahşi cinayet​ Adana​'da meydana geldi. Emrah Demir 1 yıllık eşi 7 aylık hamile Hatice Demir ile arasında geçen tartışma​ sonucu korkunç bir şekilde öldürdü. İkili arasında gece saatlerinde başlayan tartışma sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir bağırmaması için eşinin ağzını kapatınca talihsiz kadın bir süre sonra hareketsiz kaldı. Bunun üzerine Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı.

"TARTIŞMAYA BAŞLADIK, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ihbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

EŞİNİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Emrah Demir hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan sanık Demir, eşinin ailesinden özür diledi.

KAN DONDURAN İFADELER

Demir, "Ben kötü bir insan değilim. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu" dedi. Hatice Demir'in ailesi ve avukatları da sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezadan da herhangi bir indirim yapılmadı.