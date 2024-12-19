Hamile kadının önünü kesip dehşeti yaşatmışlardı! Kameralar tek tek incelendi, o saldırganlar yakalandı

19 Aralık 2024 08:41 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:44

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda 5 aylık hamile olan Şeyda Şahin'in önünü keserek kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, kendilerini Gülçin Özkan adlı bir kadının yanına götürmesini istedi. Söyledikleri kişiyi tanımadığını belirten kadın büyük bir panikle bir mağazaya girip eşini aradı. Eşinin İbrahim Şahin'in gelmesiyle şüphelilerle tartışma çıktı ve Şahin vuruldu. İşte akılalmaz olayın detayları...

Akılalmaz olay İstanbul​ Ataşehir​'de 17 Aralık'ta meydana geldi. 5 aylık hamile olan 31 yaşındaki Şeyda Şahin cadde üzerinde yürüdüğü sırada, bir anda Tahmil Ata Bora ve Ekrem Buğra Bora kardeşler, kendilerini polis olarak tanıtarak Şeyda Şahin'in önünü kesti.

EŞİNİ SİLAHLA BACAĞINDAN VURDULAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; iki şüpheli, Şeyda Şahin'den kendilerini Gülçin Özkan adında bir kadının yanına götürmesini istedi. Şeyda Şahin, polis olmadıklarını anlayıp, bahsettikleri kişiyi tanımadığını söyleyerek bir mağazaya girip eşini aradı. Olay yerine gelen Eşi İbrahim Şahin ve şüpheliler arasında tartışma çıktı. Ardından, şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaraladı. Kurşun Şahin'in cebindeki telefona isabet etti. Bora kardeşler olay yerinden kaçtı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Çalışma başlatan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 44 işyeri ve güvenlik kamerası izleyerek Tahmil Ata Bora ile Ekrem Buğra Bora kardeşleri Üsküdar'da kendi işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Tahmil Ata Bora'nın 6 adet kasten yaralama, 2 adet tehdit, 1 adet yağma, 1 adet ruhsatsız silah suçlarından olmak üzere toplamda 10 adet sabıka kaydı olduğu belirlendi. Ekrem Buğra Bora'nın ise 4 adet tehdit, bir adet ruhsatsız silah, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından suç kaydı olduğu belirlendi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Bacağından vurulan İbrahim Şahin, "15.30 sıralarında eşim arkasından takip eden bir kişi tarafından tacize uğradı. Kendini sivil polis olarak tanıtıyor. 'Gelmek zorundasınız' diyor. Oradan çıkan bir esnaf bunun böyle olmayacağını polis ise eğer kimliğini göstermesi gerektiğini söylüyor. O da 'Sizlik bir sorun yok, ben polisim kimlik göstermeyeceğim' diyor. Ondan sonra orada esnaf sahip çıktığı için sivil polis denen şahıs gidiyor. Ben daha sonra olay yerine gidiyorum. Kurşunlandığım yerde o şahsı görüyorum. Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sonunuz kötü olur' dedim 'O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim.

Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allahtan da orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata gireceğim. Tanımıyoruz şahsı" dedi.

"GEBE OLMAN BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Şeyda Şahin ise, "Butiğe girdim. Eşim beni oraya bıraktı. Butiğe sığınmak zorundaydım. Dışarı zaten çıkamadım. Dışarıdan silah sesini duyduktan sonra ben kendimi kaybettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda oldu. Yolda yürürken ben akrabama gidecektim çay içmeye. Bir anda beyefendi benim yanıma geldi. Beni Gülçin Özkan'ın yanına götürmeni istiyorum dedi. Götür dedi, zorladı.

'Beyefendi dedim ben sizi tanımıyorum, kimsiniz?' dedim. Beni dedi götüreceksin. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. Dedim ki 'Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz?' diye sordum. Tanıyıp tanımadığımı söylemedi bana. Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir tane esnaf sahibi çıktı kapıya. O dedi 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'seni ilgilendirmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. Hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez" dedi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

"ÇOK DA PROFESYONELDİ"

Olayın gerçekleştiği oto yıkamada çalışan Gencol Azizoğlu, "Oradan köpük dolduruyordum. Birileri arkamıza geldi, tak diye bir silah sesi duyuldu. Arkamıza baktık. Neyin ne olduğunu anlamadık. Baktığımız zaman üç kişi olduğunu gördük" dedi. Hızır Çoban ise, "Orada silah sesi geldi. Adam yıkıldı. Çok da profesyoneldi" " ifadelerini kullandı.

TOPLAM 17 SUÇ KAYDI

Saldırganlardan T.A.B.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 10 adet suç kaydı bulunduğu, E.B.B.'nin ise 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.