Hamile kızı için kiraz aldı, para ve not bıraktı

19 May 2024 18:46 - Güncelleme : 19 May 2024 18:56

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişi, hamile kızının canı kiraz çekince meyve bahçesine girerek kiraz aldı. Daha sonra bahçeye bir miktar para bırakan kişi, yazdığı notla helallik istedi.

Bahçe sahibi Ecevit Meşhu, hasat için bahçesine gittiğinde notu ve parayı buldu.

AİLEYİ KİRAZ YEMEYE DAVET ETTİ

Notta yazan telefon numarası sayesinde parayı bırakan kişiyle görüntülü görüşen Meşhu, kişiyi kiraz yemek için ailesiyle birlikte Suluova'ya davet etti.