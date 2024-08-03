Hamza Dağ açıkladı! AK Parti'nin 23. yıl teması belli oldu

03 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:08

AK Parti Yenişehir Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Karabük Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dağ, partisinin 23. yıl dönümünün bu sene farklı etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.

Dağ, son seçimlerde Karabük'te alınan sonuçlar için herkesi tebrik ederek, zor seçim sürecinde alınan bu sonucun çok kıymetli, kenara atılamaz bir başarı olduğunu söyledi.

23. YILIN MOTTOSU: İCRAATIN ADI AK PARTİ

Ülkenin büyümesi için milletin huzurunu çekemeyenlere karşı yıllarca hem içeride hem dışarıda mücadele ettiklerini, 10 gün sonra AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Dağ, "Bu sene hem illerde program icra edeceğiz hem de genel merkezde yeni yaptığımız konferans salonunda. Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, kurucularımızın katılacağı organizasyonla gerçekleştireceğiz. Temamız, 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti' şeklinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZLE GÖNÜL BAĞIMIZ VAR"

"Son seçimlerde birileri alınan neticeden kendilerine büyük paye çıkarıyor olsa da biz biliyoruz ki, bizim milletle gönül bağımız aynen devam etmektedir." diyen Dağ, bu ülkede iş, icraat, hizmet, eser dendiğinde akla gelen partinin AK Parti olduğunu, milletin 4 yıl daha bu ülkeyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na emanet ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE HUZUR BOZULMASININ DIŞINDADIR"

Bir süredir çevre coğrafyada zor dönemler yaşadıklarına değinen Dağ, "Zor süreçten geçiyoruz. Baktığımızda 'istikrar adası' diye ifade edebileceğimiz Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası, huzur bozulmasının dışında kalan coğrafya. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin kesintisiz tek başına iktidar olmasının bunda çok büyük etkisi var. Sadece son 1 yılda yaşadığımız değil, Arap Baharı denilen süreçten hatta İkinci Körfez Savaşı'ndan itibaren coğrafyaya baktığımızda istikrarsızlık, savaş ortamı, terörize edilen ortam olduğunu görüyoruz. Suriye'de yıllarca yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, Irak'ta birkaç yıldır istikrar süreci yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İran sürekli istikrarsızlık içinde. Son birkaç yıldır, özellikle pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devreye girmesi, öncesinde Gürcistan'da yaşanan hadiseler, şimdi de Gazze'de yaşadıklarımız. Herkes biliyor ki, bu coğrafya hassas, önemli coğrafya. Bu coğrafya herkes için, her ülke için kıymetli coğrafya. Dünyadaki bütün güçler kendi güçlerini gösterme gereğini bu coğrafya üzerinden yapıyor.

Tarihsel birikimimiz, bizim bu coğrafyaya ne kadar kıymet verdiğimizi, bu coğrafyada yapacağımız hamlelerde tarihsel kimliğimize uygun şekilde oradan aldığımız referansla hareket ettiğimizi gösteren en önemli hususlardır. Tarihsel kimliğimizde bu coğrafyanın birçok bölgesine hakim iken ortaya çıkarılan savaşlarla hakimiyetimizin nasıl giderildiğini, hangi oyunlarla yapıldığını gayet iyi biliriz."

HANİYE'YE SUİKAST!

Gazze'de yaşananlara ve buna bağlı son 1 haftadaki gelişmelere bakıldığında birilerinin işi nereye doğru götürmek istediğini gayet iyi bildiklerini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen İran'da İsmail Heniyye'nin suikast sonucu şehit edilmesi olayı gerçekten tarihte not edilecek, sadece not edilmeyle kalmayıp tarihi anlamda konuşulacak bir süreç. Onun da ötesinde bölgedeki istikrarı tesis etmek isteyenlere karşı, çok net ifadesiyle, istikrarsızlık isteyenlerin tam arzuladığı nokta. Aynı zamanda da herkesin duruşunu gösteren bir husustur. Siz özgürlükten tarafta mısınız, mağdurdan tarafta mısınız, mazlumdan tarafta mısınız? diye, tarihin bu sürecinde duruşunuzu net şekilde gösteren husustur. Hem Gazze olayı başladığından bu yana hem de son olayda parti olarak da şu anda ülkeyi yöneten iktidar olarak da duruşumuz çok açık ve nettir. Mazlumdan taraf olduk, mağdurdan taraf olduk. Hamas'a da İsmail Heniyye'ye de amasız şekilde destek verdik."

MUHALEFETE GAZZE ELEŞTİRİSİ

Muhalefetin Gazze konusundaki açıklamalarına eleştiriler getiren Dağ, "Ülkemizdeki muhalefete baktığımızda ne yazık ki, amasız bile değil, bugün orada 10 binlerce çocuğun ölüm fermanını imzalayan, bunun talimatını veren ve 57 defa Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlayanları cesaretlendiren, Türkiye'de muhalefette de olsa siyasetçilerin olması tam bir yüz karasıdır. Gelecek hedefleri için, 'aman abilerimiz bize bir şey söylemesin' diye onlara şirin gözükmek için ya da onların piyonluğunu yapmak için zalimleri cesaretlendirecek açıklamaların tamamı, açıkçası bu ülkenin, bu toprakların hassasiyetine bigane olunduğunun en büyük göstergesidir." şeklinde konuştu.

Dağ, genel başkanından belediye başkanına bu konudaki duruşlarının net olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama karşı tarafın duruşuna baktığınızda onlar yine ne yazık ki, zalimden yana olmayı tercih etmiş noktadadırlar. Çok kritik süreçler. Bakıyorsunuz bir tarafta LGBT lobisine destek verenler, öbür tarafta çok net şekilde, 'biz bu ülkenin değerini aile üzerine kurguladık ve aile üzerine kurgulamaya devam edeceğiz' diyen yapı. Onun için daha işimiz çok, daha mücadelemiz çok uzun."