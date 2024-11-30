Hamzabeyli'de isyan ettiren bekleyiş! Kuyruğun başı var sonu yok: 'Göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz'

30 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:05

Gelişen ticaret hacmi sonucunda sınır kapılarındaki yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır sırasının uzadığını belirten Halil Doğu, 26 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz" dedi.

Türkiye​'nin ihracatının artması ve Bulgaristan​'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle, özellikle Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yoğunluk​ yaşanıyor. Bu durum, ticaretin hızla artmasının yanı sıra sınır geçişleri ve gümrük işlemleri sırasında zaman zaman tıkanmalara yol açabiliyor. Avrupa'ya geçiş yapan araçların sayısındaki artış, Bulgaristan'ın mevcut gümrük altyapısının bu yoğunluğa tam anlamıyla cevap verememesine neden oluyor.

Bu da uzun beklemelere, tıkanıklıklara ve geçiş sürelerinde uzamalara yol açabiliyor.

Bu durum, ihracat​ yapan firmalar için zaman kaybına neden oluyor.

KUYRUKLARIN NEDENİ BULGARİSTAN'IN YOĞUNLUĞA CEVAP VEREMEMESİ

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü, araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tır şoförü Halil Doğu, Hatay'dan Romanya'ya temizlik malzemesi taşıdığını söyledi.

26 SAATTİR KUYRUKTA

Tır sırasının uzadığını belirten Doğu, 26 saattir kuyrukta beklediğini ifade etti.



KUYRUKTA RAHATSIZ VE TEDİRGİNLER

Sırada beklemenin zor olduğunu anlatan Doğu, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz." dedi.

Erdi Baysal ise dün akşam kuyruğa girdiğini, sırada beklemenin yorucu olduğunu dile getirdi.

"SIKINTI KARŞI TARAFTAN KAYNAKLANIYOR"

İhtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade eden Baysal, "Şoförlük zor bir iş. Uzun saatler sırada duruyoruz. Sıkıntının karşı taraftan kaynaklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan'a giden Osman Güner de 20 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.