Hande Yener korkunç vahşeti paylaştı! Kedileri kesip çantasına atıyor

12 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:07

Doktorun intihar anları kamerada! Bu fotoğrafı ve notu paylaşıp balkondan atladı

Doktorun intihar anları kamerada! Bu fotoğrafı ve notu paylaşıp balkondan atladı

Mersin'de bir vatandaş, kedileri kesip çantasına attığını iddia eden adamın peşine düştü. Defalarca bu vahşete tanık olduğunu söyleyen kadın, şahsı kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan kadın, kedileri keserek çantasına koyan şahsın yakalanmasını istedi. Şahsı kayda alırken sesi titreyen kadın, "Bu kaçıncı, ağaçların içinde kedileri kesiyorsun" diyerek polis ekiplerine haber verdi.

"BU CANİ YAKALANMALI"

Geçtiğimiz günlerde silahla vurulan bir köpeği sahiplenen ünlü şarkıcı Hande Yener de bu anları paylaşarak isyan etti. Yener, "Sokaklarda cellatlar cirit atıyor ! Kedi kesip çantasına koymuş bu cani! acil yakalanmalı" ifadelerini kullandı.