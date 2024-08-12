Hande Yener korkunç vahşeti paylaştı! Kedileri kesip çantasına atıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:07
Mersin'de sokakta gördüğü kedileri kesip çantasına attığı iddia edilen kişi bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vahşet karşısında sesi titreyen kadın o anları sosyal medyadan paylaşan kadın şahsın yakalanmasını istedi. Ünlü şarkıcı Hande Yener de görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.
Mersin'de bir vatandaş, kedileri kesip çantasına attığını iddia eden adamın peşine düştü. Defalarca bu vahşete tanık olduğunu söyleyen kadın, şahsı kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.
Çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan kadın, kedileri keserek çantasına koyan şahsın yakalanmasını istedi. Şahsı kayda alırken sesi titreyen kadın, "Bu kaçıncı, ağaçların içinde kedileri kesiyorsun" diyerek polis ekiplerine haber verdi.
"BU CANİ YAKALANMALI"
Geçtiğimiz günlerde silahla vurulan bir köpeği sahiplenen ünlü şarkıcı Hande Yener de bu anları paylaşarak isyan etti. Yener, "Sokaklarda cellatlar cirit atıyor ! Kedi kesip çantasına koymuş bu cani! acil yakalanmalı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com