Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, 23 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de duyuruldu.
2026/30 sayılı kararla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bazı il emniyet müdürlüklerinde görev değişimlerine gidildi.
Karar kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.