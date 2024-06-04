'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu

04 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:13

Muğla Fethiye'de 'Hanımağa' lakaplı organize suç örgütü lideri konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Otelde farklı bir kişinin ismini kullanarak kaldığı öğrenilen Güniz Akkuş, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİLAHLI SALDIRIYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medyada paylaştığı videolar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit ettiği video ile gündeme gelmişti. Adı pek çok suç olayıyla anılan Akkuş uzunca bir süredir gözlerden uzaktı. Ancak bu sessizlik Akkuş'un silahlı saldırıya uğramasıyla bozuldu.

AYAKLARINDAN VURDULAR

Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akkuş için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güniz Akkuş tedavi altına alındı.

OTELDE FARKLI BİR KİMLİKLE KONAKLAMIŞ

Akkuş'un konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler şimdi silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlediğini bulmak için araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Akkuş'un otelde kendi kimliği ile konaklamak yerine farklı bir isimle kaldığı öğrenildi.