Haniye'ye yapılan suikast sonrası bir ilimiz karıştı: Starbucks şubesini savaş alanına çevirdiler!

01 Ağustos 2024 03:54 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 03:55

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikasta Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, birçok ilde protesto düzenlendi.

BATMAN'DA STARBUCKS ŞUBESİNE SALDIRI

Batman'da İsrail'i protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, ünlü kahve zinciri Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırının ardından bölge savaş alanına döndü. Mağazada maddi çapta hasar meydana gelirken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.