Haniye'ye yapılan suikast sonrası bir ilimiz karıştı: Starbucks şubesini savaş alanına çevirdiler!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 03:54 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 03:55
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikastta öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek isteyen Batman'daki yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı.
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikasta Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, birçok ilde protesto düzenlendi.
BATMAN'DA STARBUCKS ŞUBESİNE SALDIRI
Batman'da İsrail'i protesto etmek için toplanan yüzlerce kişi, ünlü kahve zinciri Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı.
SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Saldırının ardından bölge savaş alanına döndü. Mağazada maddi çapta hasar meydana gelirken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: TGRT Haber